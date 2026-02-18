L' altra faccia della medaglia | così gli animalisti tornano a pungere il Trentino su orsi e lupi

Gli animalisti hanno protestato ieri, 17 febbraio, in due località diverse del Nord Italia per chiedere libertà per gli orsi e i lupi. A Trento e nel veronese, attivisti di Centopercentoanimalisti hanno manifestato con azioni dirette, rivendicando la liberazione dell’orso M49, ancora rinchiuso nel centro di Castelletto di Borgo Valsugana. Un gruppo di manifestanti ha esposto striscioni e bloccato temporaneamente alcune strade, attirando l’attenzione sui presunti rischi dell’attuale gestione degli animali selvatici nel territorio.

L'ultima azione è stata fatta sia nel nostro territorio che a Verona, dove è in programma all'Arena la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali Hanno agito in contemporanea tanto a pochi passi da Trento quanto nel veronese gli attivisti di Centopercentoanimalisti che ieri, martedì 17 febbraio, hanno rivendicato con una doppia azione la liberazione dell'orso M49, attualmente ancora rinchiuso nel Casteller. E non solo. "Potrebbe essere trasferito in un ambiente migliore, anche se ormai la sua vita è rovinata. La richiesta viene da più parti. Perché non lo si fa? È la protervia della giunta provinciale trentina.

