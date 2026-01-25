Femminicidio Torzullo come sono morti i genitori di Carlomagno | Li hanno trovati così Atroce

La tragica morte dei genitori di Claudio Carlomagno, avvenuta in circostanze drammatiche, ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica. La vicenda si inserisce nel contesto del femminicidio di Federica Torzullo, sollevando questioni sulla violenza e la sicurezza delle persone. La ricostruzione dei fatti e le indagini in corso sono fondamentali per comprendere le cause e le responsabilità di questa tragedia.

Resta al centro dell’attenzione la vicenda legata alla morte dei genitori di Claudio Carlomagno, maturata dopo il femminicidio di Federica Torzullo. Gli accertamenti e le ricostruzioni riportano un quadro segnato da pressioni crescenti, minacce e sospetti investigativi, in un contesto che avrebbe contribuito a un isolamento progressivo della coppia. I sospetti iniziali su Pasquale Carlomagno nelle ore del delitto. Nelle prime fasi dell’inchiesta, un’ipotesi non supportata da elementi concreti ha interessato anche Pasquale Carlomagno, padre dell’uomo accusato dell’omicidio. La mattina in cui sarebbe avvenuto il delitto, verosimilmente durante la notte, Pasquale Carlomagno si sarebbe recato presso la villetta di via Costantino, abitazione dove Claudio Carlomagno e Federica Torzullo vivevano e che risultava prossima a essere lasciata. 🔗 Leggi su Tvzap.it

