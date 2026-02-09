La scoperta choc Una discarica dell’orrore | trovati quindici cani morti Ora si indaga per uccisione

Gli investigatori hanno scoperto quindici cani morti in una discarica. La scena è brutale e lascia senza parole. Si indaga per omicidio, ma resta ancora da chiarire come siano finiti lì e chi possa averli uccisi. La scoperta ha scosso tutta la comunità e apre un’indagine che potrebbe rivelare altri dettagli sconvolgenti.

Quello che inizialmente sembrava l'isolato episodio di una crudeltà senza nome si è trasformato, ora dopo ora, in una scoperta macroscopica e agghiacciante. Il confine tra i Comuni di Porto Recanati e Loreto, località Scossicci, si è rivelato essere un vero e proprio " cimitero dei cani ", una discarica abusiva dove ignoti si sono disfatti per mesi, forse anni, di animali senza vita. Tutto ha avuto inizio nel pomeriggio di sabato intorno alle 15. Una segnalazione partita dai volontari dell'Associazione Amici Animali di Osimo, ha portato i militari del nucleo carabinieri forestale di Ancona e del Conero sulla scarpata di un fosso impervio.

