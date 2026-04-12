Orrore in Francia | salvo un bimbo di 9 anni chiuso in un furgone

Un bambino di nove anni è stato liberato dalle autorità francesi dopo essere stato rinchiuso in un furgone di proprietà del padre, dove era rimasto dal novembre 2024. La scoperta è avvenuta durante un intervento di soccorso, che ha portato alla liberazione del minore. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media locali, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze del caso.

Un bambino di nove anni è stato liberato dalle autorità francesi dopo essere rimasto rinchiuso in un furgone appartenente al padre a partire dal novembre 2024. Il piccolo, trovato in condizioni di grave malnutrizione nel villaggio di Hagenbach, vicino ai confini tra Germania e Svizzera, è stato soccorso lunedì dopo che un vicino ha segnalato rumori sospetti provenienti dal veicolo. Le forze dell'ordine sono intervenute forzando la serratura del mezzo utilitario, dove hanno rinvenuto il minore in .🔗 Leggi su Ameve.eu

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