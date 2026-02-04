Orrore in Francia bimbo di 5 anni drogato e violentato da 10 uomini con la complicità del padre

Un bambino di cinque anni è stato vittima di un incubo in Francia. È stato drogato e violentato da dieci uomini, mentre il padre, coinvolto, aveva organizzato tutto per una serata di incontri 'chem-sex'. La polizia ha arrestato il padre e gli altri sospettati, e ora si cerca di capire come sia stato possibile un orrore così grave. La comunità locale è sconvolta e chiede giustizia.

Choc e orrore in Francia per la storia di un bimbo di appena 5 anni, drogato e abusato da 10 uomini, con la complicità del padre che lo aveva messo a disposizione per una serata 'chem-sex' dopo aver commesso atti incestuosi sul piccolo. La "sottomissione chimica": particolari agghiaccianti Il gruppo di 'orchi' è stato messo sotto inchiesta per stupri e violenze sessuali su vittima in stato di "sottomissione chimica" mentre particolari sempre più agghiaccianti sono finiti sulle scrivanie degli inquirenti, che indagano sulla vicenda avvenuta a Lille, nel nord della Francia, un anno fa. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Orrore in Francia, bimbo di 5 anni drogato e violentato da 10 uomini con la complicità del padre Approfondimenti su Francia Orrore Shock in Francia, bimbo di 5 anni drogato e violentato da 10 uomini Un bambino di cinque anni è stato trovato drogato e violentato da un gruppo di dieci uomini a Lille, nel nord della Francia. Lecce, bimbo di 3 anni violentato da padre e zio: picchiato e bruciato con cicche se si ribellava, condannati Due uomini sono stati condannati in appello a otto anni di carcere per aver violentato e maltrattato un bambino di tre anni a Lecce. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Francia Orrore Argomenti discussi: A 14 anni violenta il cuginetto di 7. Il giudice: Genitori responsabili; Shock in Francia, bimbo di 5 anni drogato e violentato da 10 uomini; Shock in Francia bimbo di 5 anni drogato e violentato da 10 uomini; Bimba di 5 anni annegata in piscina la mamma e il bagnino a processo. Orrore in Francia, bimbo di 5 anni drogato e violentato da 10 uomini con la complicità del padreChoc e orrore in Francia per la storia di un bimbo di appena 5 anni, drogato e abusato da 10 uomini, con la complicità del padre che lo aveva messo a disposizione per una serata 'chem-sex' dopo aver ... gazzettadelsud.it Orrore a Lione, in Francia. Una ragazzina di 15 anni è stata sequestrata e torturata all'interno di uno scantinato nel sud della città. I suoi aguzzini, altri quattro minori, sono stati arrestati dalla polizia francese: si tratta dell'ex fidanzato della vittima e di altre tre rag - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.