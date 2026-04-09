Nadia Rinaldi è stata ospite a La volta buona, dove ha condiviso dettagli sulla sua esperienza personale. Ha parlato di un intervento medico che le ha provocato conseguenze significative, influendo sulla sua vita quotidiana. La cantante ha descritto le difficoltà affrontate durante il percorso di recupero e le sfide legate alla sua salute. La sua testimonianza ha messo in luce gli aspetti più complessi della sua rinascita fisica e personale.

Nadia Rinaldi, ospite a La volta buona, ha raccontato la sua lunga e difficile rinascita fisica e personale. Dopo l’intervento di bypass gastrico del 2001, che le ha permesso di perdere ben 86 chili, l’attrice ha visto trasformata radicalmente la sua immagine, ma non senza complicazioni. Nel 2014, Rinaldi ha deciso di sottoporsi a un intervento di riduzione del seno per eliminare il tessuto in eccesso, ma l’operazione non è andata come sperato. La scelta di protesi errate ha portato a seri problemi, tanto che, a causa delle complicazioni, ha dovuto affrontare un ulteriore intervento chirurgico, rimanendo senza seno per più di un anno. In. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Nadia Rinaldi, il drammatico intervento che le ha cambiato la vita: cosa è successo?

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Nadia Rinaldi choc in tv: Sono rimasta senza seno per un anno e mezzoNadia Rinaldi racconta a La volta buona il dramma dopo un intervento al seno finito male: il trauma, il lungo recupero e la rinascita dopo anni difficili. cinemaserietv.it