Margherita Sarfatti Oriana Fallaci e le altre | la carica delle 650 donne che hanno fatto l’Italia nell’enciclopedia Treccani

Una nuova opera della Treccani si concentra esclusivamente su donne che hanno lasciato un segno in Italia, presentando tre volumi di oltre 2.500 pagine con 650 biografie di figure femminili di rilievo. La pubblicazione include profili di personalità storiche, culturali e politiche che hanno contribuito alla storia del Paese. La raccolta si focalizza sui nomi più significativi che hanno influenzato vari settori e periodi storici.

Donne e solo donne. C’è un’opera in tre volumi della Treccani di oltre 2.500 pagine che raccoglie 650 profili biografici di grandissime personalità femminili. Donne che hanno lasciato un segno duraturo nel nostro Paese nei campi della cultura, della politica, dell’arte, della scienza e dello sport. Così troviamo tutte insieme Oriana Fallaci e Margherita Sarfatti, Eleonora Duse ed Elsa Morante, Carla Fracci e Camilla Cederna: donne italiane – o vissute in Italia e legate in modo significativo alla storia del nostro Paese – lungo un arco cronologico che attraversa il Settecento, l’Ottocento, il Novecento e giunge fino ai primi decenni del XXI secolo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

