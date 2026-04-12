Una coppia è stata arrestata con l’accusa di aver gestito un’attività di spaccio di droga organizzata attraverso l’uso di walkie talkie. Le indagini hanno rivelato che l’organizzazione comprendeva diverse fasi, dalla pianificazione delle consegne alla tenuta dei conti, come se fosse un vero e proprio business. Gli agenti hanno sequestrato materiale e documenti che dimostrano la gestione coordinata di ordini e vendite di sostanze stupefacenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un business plan anche nello spaccio. Dalla logistica alla consegna, fino alla contabilità. Erano organizzati come una piccola azienda un 45enne e una 32enne di Varcaturo, località del comune di Giugliano. Il cuore degli affari la droga, stoccata nell’abitazione della donna, incensurata. A lui invece il compito di coordinare l’approvvigionamento e la vendita. Tutto senza utilizzare telefoni, facilmente preda delle indagini delle forze dell’ordine. Dagli atti dei carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano emerge che nell’appartamento della 32enne c’erano un chilo e mezzo di cocaina, 6 circa di hashish, 700 grammi di marijuana, una pistola con matricola abrasa e centinaia di proiettili.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ordini e vendite di droga coordinate con i walkie talkie: arrestata coppia

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