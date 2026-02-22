Rapina in villa a Urgnano | i ladri comunicavano via walkie-talkie Legati e buttati a terra prima di fuggire li hanno liberati

Due ladri hanno preso di mira una villa a Urgnano, comunicando tra loro con walkie-talkie durante il colpo. Dopo aver minacciato i residenti, li hanno costretti a sdraiarsi a terra, poi hanno liberato le vittime prima di scappare con alcuni oggetti di valore. La presenza sospetta di veicoli nelle vicinanze ha attirato l’attenzione di alcuni vicini, che hanno chiamato le forze dell’ordine. I testimoni riferiscono di averli visti agitati e ancora scossi.

Urgnano. “Li ho visti ieri sera e anche questa mattina: fisicamente stanno bene, ma sono ancora molto scossi. È stata un’esperienza pesante, soprattutto per il ragazzo”. A parlare è un’ amica di famiglia che, nel pomeriggio di sabato 21 febbraio, il giorno dopo la rapina, esce dal cancello della villa. La donna è la madre di uno degli amici del figlio che in quel momento, assieme alla famiglia, si sta dirigendo con la famiglia verso Bergamo. Un tentativo di ritornare alla normalità e di lasciarsi alle spalle quella che, per intensità e violenza, è forse l’esperienza più spaventosa vissuta tra le mura domestiche. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Rapina in villa a Urgnano: ladri armati bloccano madre e figlio e razziano la cassaforteTre uomini armati e con il volto coperto hanno fatto irruzione in una villa di Urgnano alle 20, bloccando madre e figlio.

Rapina in villa, legati e minacciati con una pistola genitori e figlio 15enne: 3 ladri ricercatiTre uomini armati hanno assaltato una villa a Urgnano, legando e minacciando i presenti, tra cui un ragazzo di 15 anni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: La rapina in villa a Cenate Sopra. Mi dissero: se urli ti ammazzo, dacci gli orologi. Le cimici sulla Fiat Panda e il secondo colpo in diretta a Milano; Rapina in villa a Urgnano: ladri armati bloccano madre e figlio e razziano la cassaforte; Bergamo, rapina in villa dopo cena: famiglia legata e minacciata; Urgnano, armi e coltelli: rapina choc in villa.

Rapina in villa, gli imprenditori Nicolini e la voglia di tornare alla normalità. Al lavoro a pochi giorni dall'aggressione: «È successo quel che è successo»FONTANIVA - Al lavoro anche ieri mattina, come da orario aziendale, Giampietro Nicolini, 64 anni, e la moglie Florinda Bortolazzo, 65 anni, ma assolutamente nessuna voglia di parlare della ... ilgazzettino.it

Rapina in villa a Urgnano: madre e figlio legati ai polsiIl padre, minacciato con una pistola, è stato costretto ad indicare dove si trovava la cassaforte. Indagano i carabinieri ... rainews.it

Rapina in villa nel Bergamasco, mani legate a madre e figlio 15enne. In azione tre banditi armati di pistola a Urgnano, aperta la cassaforte #ANSA x.com

Rapina in villa nel Bergamasco, mani legate a madre e figlio 15enne. In azione tre banditi armati di pistola a Urgnano, aperta la cassaforte #ANSA - facebook.com facebook