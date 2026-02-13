Massimiliano Allegri ha detto che il Milan deve conquistare più punti possibili per qualificarsi alla Champions League. L’allenatore rossonero ha anche aggiornato sulle condizioni di Leao, affermando che il giocatore sta meglio e può scendere in campo. Prima di Pisa-Milan, Allegri ha spiegato che la squadra si sta preparando con attenzione per la partita che si gioca questa sera alla 'Cetilar Arena'.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. “C’è da fare più punti possibili per la Champions. L’Inter arriva da una serie di vittorie infinite, quindi è una squadra che cammina velocemente. Noi non perdiamo di vista il nostro obbiettivo. Il Pisa ha un allenatore nuovo e saranno aggressivi, serve una partita seria e di grande rispetto“. “Bisogna giocare bene tecnicamente, essere precisi. loro ci lasceranno pochi spazi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pisa-Milan, Allegri: “Bisogna fare più punti possibili per la Champions. Leao? Sta meglio”

Durante la conferenza stampa, l'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha aggiornato sulle condizioni di Rafa Leao, affermando che sta meglio e si sta concentrando su attività più concrete in campo.

