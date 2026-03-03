Cane impiccato | taglia da 1.000 euro per trovare i responsabili

È stata messa una taglia di mille euro per chi fornirà indicazioni utili all’identificazione delle persone coinvolte nell’impiccagione di un cane meticcio avvenuta nelle campagne di Montaperto, frazione del Comune di Montemiletto in provincia di Avellino. La polizia sta cercando di raccogliere informazioni per chiarire la vicenda. La scena si è svolta in un’area rurale della zona.

Taglia di 1.000 euro dell’AIDAA per identificare gli autori dell’impiccagione di un cane meticcio nelle campagne di Montemiletto, frazione Montaperto. Denuncia contro ignoti e appello a rivolgersi ai Carabinieri Forestali di Avellino; l’ENPA annuncia la costituzione di parte civile Una taglia di mille euro per chi contribuirà ad identificare gli autori dell’impiccagione ad un albero di un cane meticcio nelle campagne della frazione Montaperto del Comune di Montemiletto, in provincia di Avellino. La ricompensa è stata messa a disposizione dall’Aidaa (Associazione italiana difesa animali e ambiente) per arrivare a punire i responsabile di un atto di inaudita ferocia e violenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cane impiccato: taglia da 1.000 euro per trovare i responsabili Orrore in campagna: cane trovato impiccato a un alberoNelle campagne di Montaperto, frazione del comune di Montemiletto, un cane è stato rinvenuto impiccato a un albero. Cane ritrovato impiccato: la macabra scoperta in IrpiniaUn cane impiccato ad un albero, il brutale episodio è avvenuto nelle campagne di Montaperto, frazione di Montemiletto. Tutto quello che riguarda Cane impiccato Temi più discussi: Cane impiccato a un albero: Enpa presenta denuncia contro ignoti; Ritrovamento choc in campagna, cane impiccato a un albero; Episodio shock a Montemiletto: cane impiccato nelle campagne di Montaperto; Orrore nelle campagne irpine: trovato cane impiccato ad un albero. Cane trovato impiccato a un albero, orrore in Irpinia: l’appello per rintracciare il colpevole di questo atto disumanoMontemiletto sotto choc: trovato un cane impiccato a un albero. Enpa presenta denuncia contro ignoti invitando a fornire informazioni. greenme.it Episodio shock a Montemiletto: cane impiccato nelle campagne di MontapertoUn episodio di estrema crudeltà ha scosso la comunità di Montemiletto. Nelle campagne di Montaperto, frazione del comune irpino, un cane è stato ritrovato impiccato a un albero in un terreno piuttosto ... irpinianews.it #Avellino- Cane impiccato a un albero in Irpinia, "Ferocia Inaudita". L' Enpa si costituirà parte civile nei confronti degli autori del gesto #Cronaca #Impiccato #FerociaInaudita #Enpa #ParteCivile #Autori #NanoTV - facebook.com facebook Cane impiccato ad un albero in Irpinia. Il sindaco di Montemiletto: «Ferocia inaudita» x.com