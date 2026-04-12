Oppo Find X9s Pro | ecco la data e i dettagli del nuovo top di gamma

Oggi è stata annunciata la data di presentazione del nuovo flagship di Oppo, il Find X9s Pro, che sarà svelato il 21 aprile insieme al modello Ultra. La casa produttrice ha confermato l’evento e ha fornito alcuni dettagli sui modelli che verranno presentati. La presentazione si terrà in occasione di un evento dedicato, senza ulteriori informazioni su eventuali altre novità.

Oppo ha ufficializzato la data di presentazione del nuovo flagship Find X9s Pro, che verrà svelato il prossimo 21 aprile insieme al modello Ultra. L’azienda cinese ha già aperto le prenotazioni sul mercato nazionale, confermando l’estetica precedentemente trapelata e fornendo dettagli cruciali sulle varianti cromatiche e sulle capacità di memoria del dispositivo. Configurazioni tecniche e palette estetica del nuovo top di gamma. Il nuovo dispositivo si presenterà con quattro diverse opzioni di colore: una tonalità violetta, una combinazione arancione-rosa, una versione turchese e una variante grigio-nera. Per quanto riguarda le prestazioni hardware legate allo storage e alla gestione dei dati, gli utenti potranno scegliere tra diverse configurazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oppo Find X9s Pro: ecco la data e i dettagli del nuovo top di gamma Oppo Find X9s Pro: potenza estrema e 16GB di RAM, ecco i testIl produttore cinese Oppo si prepara a rilanciare la propria offerta top di gamma con l’arrivo imminente dell’Oppo Find X9s Pro, un dispositivo che... Oppo Find X9s Pro: compattissimo, potente e con ricarica ultraveloceSecondo le ultime indiscrezioni condivise dal leaker Digital Chat Station, Oppo è pronta a sorprendere con il Find X9s Pro, uno smartphone compatto... Oppo Find X9 Pro è il migliore del 2026 #lucacrocco #oppofindx9pro #oppo