Oppo Find X9s Pro | compattissimo potente e con ricarica ultraveloce

Secondo le ultime indiscrezioni condivise dal leaker Digital Chat Station, Oppo si prepara a lanciare il Find X9s Pro, uno smartphone compatto progettato per offrire elevate prestazioni. Il dispositivo sarà dotato di ricarica ultraveloce e si presenta come un modello potente, con dimensioni contenute rispetto ai tradizionali flagship. La presentazione ufficiale è prevista a breve.

Secondo le ultime indiscrezioni condivise dal leaker Digital Chat Station, Oppo è pronta a sorprendere con il Find X9s Pro, uno smartphone compatto che punta a ridefinire il concetto di flagship. Sotto la scocca troviamo il chip Dimensity 9500, capace di garantire elevate prestazioni e gestione efficiente dei consumi, mentre il design sfida i modelli più grandi con bordo ultra sottile e display da 6,32 pollici. Un dettaglio che cattura subito l’attenzione è l’autonomia: Oppo è riuscita a integrare una batteria da oltre 7.000 mAh in uno smartphone così compatto, senza sacrificare il design o la maneggevolezza. Il supporto alla ricarica cablata a 80W e alla ricarica wireless completa il pacchetto, garantendo comodità d’uso e tempi di ricarica minimi anche per gli utenti più esigenti. 🔗 Leggi su Billipop.com

