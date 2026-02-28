Lavori a Salerno opere avviate solo su carta | l' opposizione alla riscossa

A Salerno i lavori pubblici sono stati avviati senza reali avanzamenti concreti, e molte opere risultano incomplete o ferme. L’opposizione denuncia che i cantieri sono solo sulla carta, mentre le strutture presentate come realizzate mostrano problemi di vario genere, tra ritardi, contenziosi e disagi per i cittadini. La situazione mette in evidenza un quadro di lavori avviati senza effettivo sviluppo.

A Salerno i cantieri non raccontano progresso, raccontano un fallimento politico. Opere avviate senza visione, concluse solo sulla carta, presentate come simboli di successo e oggi segnate da criticità strutturali, ritardi, contenziosi e disagi continui. Tutto questo ha prodotto un enorme spreco.