Ponte sullo Stretto è scontro tra Corte dei Conti e Salvini sul decreto Grandi Opere

Il dibattito sul ponte di Messina coinvolge la Corte dei Conti e il governo. La disputa riguarda le decisioni sul decreto delle Grandi Opere, evidenziando differenze di opinioni e interessi tra le istituzioni coinvolte. La questione rimane centrale nel contesto delle infrastrutture italiane e delle strategie di sviluppo del Paese.

Prosegue il duello fra i Magistrati della Corte dei Conti e il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini sul ponte sullo Stretto di Messina. La materia del contendere è il decreto sulle Grandi Opere atteso sul tavolo del consiglio dei ministri di mercoledì di cui le organizzazioni ambientaliste hanno già diffuso ieri la bozza mentre il Ministro dei Trasporti afferma «non esistere ancora». Il ministero di Porta Pia sta preparando uno schema di decreto legge per superare l’impasse della bocciatura della Corte dei Conti alla delibera del governo sul progetto del ponte. Ieri le organizzazioni ambientaliste erano in grado di diffondere i contenuti del decreto e oggi l’Associazione dei Magistrati della Corte dei Conti ha espresso tutta la sua «forte preoccupazione" sulle indiscrezioni trapelate. 🔗 Leggi su Feedpress.me

L’Associazione Magistrati della Corte dei Conti ha manifestato preoccupazione riguardo al progetto del Ponte sullo Stretto, evidenziando possibili questioni di illegittimità e criticità nel decreto-legge in fase di preparazione.

Il Governo si appresta a presentare un decreto per evitare la bocciatura del progetto sul Ponte sullo Stretto, nonostante le criticità sollevate dalla Corte dei Conti.

Ponte sullo Stretto, stop della Corte dei Conti. Salvini: Siamo tranquilli

Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti lancia l’allarme: Il governo vuole aggirare i controlliIl governo Meloni sta lavorando a un nuovo decreto riguardante il Ponte sullo Stretto di Messina. L’associazione dei magistrati della Corte dei Conti ha espresso preoccupazione, perché il provvediment ... fanpage.it

Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti «preoccupata» per il decreto-legge. Salvini: «Ancora non esiste»Botta e risposta tra l’associazione dei magistrati contabili e il ministro delle Infrastrutture sulla bozza che andrà in cdm questa settimana. Secondo i primi, «il dl Grandi opere punta a sbloccare il ... editorialedomani.it

Roma - L'Associazione magistrati della Corte dei Conti: preoccupa la legge Grandi opere facebook