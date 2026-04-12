Omicidio nel Salento 50enne uccisi a colpi d' arma da fuoco davanti ad un circolo privato

Nella serata di ieri, un uomo di 50 anni è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco davanti a un circolo privato nel centro di Copertino. L'agguato si è verificato in via Nino Bixio, mentre nel locale erano presenti circa trenta persone. La vittima, pregiudicato per reati contro il patrimonio, è stata colpita in un punto preciso della strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini.

L’agguato in cui ieri sera è stato ucciso a Copertino Stefano Tomè, 50 anni, pregiudicato per reati contro il patrimonio, del posto, è avvenuto in via Nino Bixio, in corrispondenza di un circolo privato a quell'ora frequentato da una trentina di persone. I carabinieri hanno acquisito le immagini del sistema di video sorveglianza del locale che però avrebbe ripreso solo parzialmente quanto accaduto. Dagli interrogatori dei titolari del club e delle persone presenti è emerso che Tomèo dopo essere sceso da una Mercedes ML condotta da un suo conoscente, è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco seguito da altri colpi che hanno raggiunto il parabrezza.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Omicidio nel Salento, 50enne uccisi a colpi d'arma da fuoco davanti ad un circolo privato Uomo ucciso a colpi di arma da fuoco nella zona del Napoletano ad Arzano, 51enne trovato morto nel quartiere.**Un uomo ucciso a colpi di pistola nel cuore della notte, in una zona della città dove il silenzio si spezza con il suono di cinque spari. Leggi anche: Omicidio nella notte a Olmo: 30enne ucciso a colpi d’arma da fuoco, fermato un 35enne