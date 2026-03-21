Omicidio nella notte a Olmo | 30enne ucciso a colpi d’arma da fuoco fermato un 35enne

Nella notte a Olmo, poco prima di mezzogiorno, un uomo di 30 anni di origini albanesi è stato colpito da diversi colpi d’arma da fuoco. Un 35enne, anch’egli di origini albanesi, è stato fermato dalla polizia e successivamente arrestato. L’episodio si è verificato nella zona di Olmo, coinvolgendo due persone di nazionalità albanese.

Omicidio nella notte, poco prima di mezzanotte, nella zona di Olmo. Un uomo di origini albanesi di 30 anni e’ stato ucciso con un’arma da fuoco da un connazionale di 35 anni, già arrestato dalla polizia. Sul posto gli uomini della Squadra Mobile di Arezzo, insieme anche ai carabinieri. Il motivo alla base dell’omicidio sarebbero dissidi personali, ma sono in corso le indagini. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua. Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina lortica.it via delle Conserve, 1 Arezzo © Copyright - 2026 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai Registro stampa Trib. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Omicidio nella notte a Olmo: 30enne ucciso a colpi d’arma da fuoco, fermato un 35enne Articoli correlati Nuoro, agguato nella notte: 38enne ucciso a colpi di arma da fuocoUn uomo di 38 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nella notte a Orani (Nuoro). Omicidio a Partinico, uomo ucciso con due colpi di arma da fuocoLa vittima è un 73enne residente a Borgetto, il cui cadavere è stato trovato in una zona di campagna, in contrada Principe di Mezzavilla. Aggiornamenti e notizie su Omicidio nella notte a Olmo 30enne... Temi più discussi: Accoltellamento nella notte a Trento: tre giovani indagati per tentato omicidio; Rissa nel sangue a San Lorenzo: lo colpisce alla testa con una bottiglia e lo lascia esanime in strada; Notte di paura a Trento, 24enne accoltellato fuori da un bar. La procura: Tentato omicidio; Ventenne accoltellato nella notte in centro città. Notte di paura a Trento, 20enne aggredito e accoltellato al collo: c'è l'ipotesi di tentato omicidioTRENTO. Una parola di troppo, uno sguardo intrepretato male oppure un conto in sospeso che hanno fatto scattare la violenza. Sono stati momenti di paura quelli vissuti in via dei Ventuno a Trento, in ... ildolomiti.it Omicidio nella notte di Capodanno, pm Brescia chiede 16 anni(ANSA) - BRESCIA, 18 MAR - Sedici anni di reclusione: è la richiesta avanzata dalla Procura nei confronti di Matias Pascual, 19enne di origini argentine, imputato per l'omicidio di Roberto Comelli, av ... msn.com 21 anni dopo un omicidio in Cina, il presunto mandante viene trovato in Toscana: viveva sotto falso nome tra Prato e Pistoia. La fuga finisce in un allevamento di carpe koi facebook Morte di Tania Bellinetti, cambia l’accusa per l’ex compagno:“È omicidio volontario” x.com