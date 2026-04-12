Oltre le etichette | perché il populismo scuote la democrazia moderna

Il dibattito politico attuale si concentra spesso sulla terminologia utilizzata per definire i movimenti e le posizioni, ma dietro questa discussione si celano questioni più profonde. Le parole e le etichette, infatti, sono solo la superficie di un fenomeno complesso che ha radici in teorie e analisi sviluppate decenni fa. Questo confronto riguarda soprattutto il modo in cui la politica si relaziona con i cittadini e le istituzioni.

Il dibattito contemporaneo, spesso ridotto a uno scontro di etichette, affonda le sue radici in una complessa stratificazione di riflessioni teoriche che hanno preceduto di decenni l’uso del termine come arma retorica. Studiare la natura del populismo significa navigare tra analisi sulla costruzione dell’identità collettiva, critiche all’esclusivismo delle élite e reazioni difensive della società contro le spinte del mercato globale. Le radici della contrapposizione e la crisi delle rappresentanze. Per comprendere i movimenti che hanno caratterizzato scenari come quelli di Podemos o Syriza, nonché il fenomeno del M5s, è necessario partire dalle tesi di Laclau.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oltre le etichette: perché il populismo scuote la democrazia moderna Populismo, autocrazie e cyberspazio. Le sfide alla democrazia liberale secondo AznarÈ così rara la vera gratitudine che temo di incorrere nel peccato di vanità se comincio dicendovi che non appartengo al numero degli ingrati e che... Il populismo economico erode la democrazia e delegittima i corpi intermediI movimenti populisti, in diversi Paesi, promuovono talvolta iniziative concrete volte a ridurre la portata e gli strumenti della democrazia...