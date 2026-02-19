Il populismo economico, che si diffonde in vari Paesi, causa una diminuzione della fiducia nelle istituzioni democratiche. Questi movimenti spingono per leggi che limitano il ruolo delle rappresentanze dei lavoratori e delle imprese, spesso con slogan semplici e promesse immediate. In Italia, alcune proposte di legge puntano a ridurre il peso delle parti sociali nelle decisioni economiche, creando tensioni tra governo e sindacati. Questi interventi concreti cambiano il funzionamento dei processi decisionali e rischiano di indebolire il sistema democratico.

I movimenti populisti, in diversi Paesi, promuovono talvolta iniziative concrete volte a ridurre la portata e gli strumenti della democrazia economica, attraverso modifiche legislative e interventi a livello sia nazionale che aziendale. Nello scenario delle trasformazioni globali in corso, l’evoluzione dei contestatori della globalizzazione è passata da un iniziale dominio di un movimentismo di sinistra focalizzato sul tema delle disuguaglianze e delle necessità di redistribuzione, a un più recente protagonismo della destra anti-globalizzazione, animata soprattutto dal nazionalismo, che si è imposta come una delle principali forze politiche critiche nei confronti del paradigma neoliberale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il populismo economico erode la democrazia e delegittima i corpi intermedi

Come decifrare la politica contemporanea: iscriviti al corso su populismo e crisi della democrazia di Marco TarchiÈ online il nuovo corso di InsideOver che spiega i fenomeni politici di oggi.

"Paura trasformata in metodo". Così la candidata di Avs dalla Germania delegittima il governoLa candidata di Avs dalla Germania critica il governo italiano, sottolineando come la sinistra nostrana abbia trasformato la paura in un metodo di opposizione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.