La parità di genere a scuola | lezione con la Cassa

In un istituto scolastico, viene avviato un progetto sulla parità di genere con il coinvolgimento della Cassa. L’iniziativa mira a sensibilizzare gli studenti sull’importanza di un’equa rappresentanza tra maschi e femmine, inserendo questa tematica nel programma didattico. La lezione si svolge con il supporto di rappresentanti della Cassa, che spiegano il ruolo dell’ente nel promuovere l’uguaglianza di genere.

Il tema della parità di genere, uno degli obiettivi dell’Agenda 2030, entra ufficialmente all’IC Muratori di Ravenna e lo fa grazie alle prime lezioni di educazione finanziaria proposte dalla Cassa di Ravenna e dalla Fondazione per l’Educazione finanziaria ed al risparmio (Feduf), promossa dall’Associazione Bancaria Italiana. Ieri mattina le classi II A con la professoressa Nadia Giuliani e II E con la professoressa Irene Tilaro hanno seguito con grande attenzione e partecipazione le lezioni tenute dalla docente Feduf Laura Ranca che ha passato in rassegna tutto i temi della parità di genere, dall’esigenza di avere pari diritti per donne e... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Parità di genere, Coop accelera: 46% di donne al vertice e la sinergia con Fondazione CecchettinL'azienda presenta a Milano “Agenda Close the Gap 2026”, dando il via alla seconda edizione della campagna “Dire, fare, amare”.

Scuola e parità di genere, il piano di Frassinetti per le discipline Stem: 600 milioni per superare il divarioIl Ministero investe seicento milioni nelle discipline Stem per superare il divario di genere a scuola.

Educazione finanziaria nelle scuole, inaugurata la mostra al Private Banking della Cassa di Ravenna

