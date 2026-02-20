Scuola e parità di genere il piano di Frassinetti per le discipline Stem | 600 milioni per superare il divario
Il Ministero dell’Istruzione ha deciso di investire 600 milioni di euro nelle materie Stem per ridurre le disparità tra ragazzi e ragazze. La cifra mira a promuovere l’interesse femminile verso scienze, tecnologia, ingegneria e matematica, settori ancora dominati dagli uomini. La misura prevede l’aggiornamento di laboratori e corsi nelle scuole di ogni ordine e grado. L’obiettivo è avvicinare le studentesse alle discipline tecnico-scientifiche e favorire un’educazione più equa.
Il Ministero investe seicento milioni nelle discipline Stem per superare il divario di genere a scuola. Frassinetti punta sulla formazione per garantire una reale indipendenza economica alle future donne lavoratrici. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: La settimana delle discipline Stem. Divario di genere da superare. E le sceglie ancora uno su cinque
Leggi anche: STEM al femminile: Sirm chiede valorizzazione competenze, superare il divario di genere e sostenere il welfare.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: L’Uisp va a scuola per parlare di diritti e parità di genere; Educazione affettiva e parità di genere nelle scuole metropolitane, approvato il protocollo d’Intesa; Voci e Corpi di Democrazia: laboratori su diritti e parità di genere al Liceo Perticari; Riconoscere il ruolo, superare gli stereotipi, a Roma la prima riunione del Comitato Pari Opportunità Uil Scuola e Uil Rua.
Parità di genere, Frassinetti (Mim): Risolvere gap nella scelta delle materie scientificheIntervenendo all’evento ‘Progetto Donna’ a Milano: Nostra soluzione è potenziamento materie Stem Tutto ciò che è stato detto finora non può prescindere dal sistema educativo della scuola, perché è ... adnkronos.com
La parità di genere entra a scuola con il progetto ParipassoUn’équipe multidisciplinare di educatori, creativi e professionisti della comunicazione impegnata nell’ascolto dei bisogni delle nuove generazioni ... cuneodice.it
Messina. Scuola per la parità di genere dedicata ai giovani che vogliono cambiare la società Un progetto Erasmus+ per rafforzare la partecipazione democratica... - facebook.com facebook