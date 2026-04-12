Sinner-Alcaraz oggi all’Atp Montecarlo 2026 | orario precedenti e dove vedere la finale

Oggi si disputa la finale del torneo ATP di Montecarlo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. La partita si svolge nel Principato di Monaco, nel terzo Masters 1000 della stagione. La sfida rappresenta l’assegnazione del titolo e del primo posto nel ranking mondiale. Sono stati stabiliti orari e modalità di visione, con dettagli disponibili per seguire l’evento in diretta.

Una finale da sogno nel prestigioso scenario del Principato di Monaco. Saranno Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a contendersi il titolo del Monte-Carlo Masters 2026, terzo Masters 1000 della stagione, con in palio non solo il trofeo ma anche il primo posto nel ranking mondiale. Prestazione dominante per Sinner, attuale numero 2 del mondo, che ha conquistato per la prima volta in carriera la finale a Montecarlo. In semifinale, l’azzurro ha superato con autorità Alexander Zverev con un netto 6-1, 6-4 in appena un’ora e 22 minuti. Per il tennista altoatesino si tratta della quarta finale consecutiva in un torneo Masters 1000, un segnale chiaro della sua crescita e continuità ai massimi livelli.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sinner-Alcaraz oggi all’Atp Montecarlo 2026: orario precedenti e dove vedere la finale Sinner-Zverev oggi all’Atp Montecarlo 2026: orario, precedenti e dove vederloTorna in campo oggi, 11 aprile, Jannik Sinner, che affronterà Alexander Zverev nella semifinale dell’Atp Montecarlo 2026. Dove vedere in tv Sinner-Alcaraz, ATP Montecarlo 2026: orario, programma in chiaro, streamingJannik Sinner affronterà Carlos Alcaraz nella finale del Masters 1000 di Montecarlo, che andrà in scena domenica 12 aprile (ore 15. SINNER–ALCARAZ, FINALE ATP FINALS: ORARIO, QUANDO SI GIOCA E DOVE VEDERLA IN TV