Oggi si elegge il presidente della Provincia

Oggi nella Provincia di Lodi si svolge l'elezione del nuovo presidente. Dalle otto alle dodici, sindaci e consiglieri comunali si riuniscono nella sede di via Fanfulla per esprimere la loro preferenza. La consultazione si svolge senza particolari restrizioni e rappresenta un momento importante per il rinnovo delle cariche istituzionali locali. Nessuna altra attività amministrativa è prevista durante queste ore.

È il giorno del voto per la Provincia di Lodi. Dalle 8 alle 12 nella sede di via Fanfulla sindaci e consiglieri comunali sono chiamati a eleggere il nuovo presidente dell’ente. Non una consultazione aperta ai cittadini, ma una tornata di secondo livello che coinvolge 707 amministratori: saranno loro a scegliere, con un sistema di voto ponderato che attribuisce un peso diverso a seconda della dimensione del Comune rappresentato. Un meccanismo che riflette gli equilibri demografici del territorio. La sfida è tra due candidati: Fabrizio Santantonio (nella foto), sindaco di Maccastorna e presidente uscente, ed Elia Delmiglio, primo cittadino di Casalpusterlengo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Oggi si elegge il presidente della Provincia Leggi anche: Sindaci e consiglieri alle urne: si elegge il nuovo presidente della Provincia Si elegge il presidente della Provincia, Rinnoviamo Forlì al fianco di Lattuca: "Attento alle esigenze del territorio"Rinnoviamo Forlì sostiene, con il voto della consigliera comunale Elena Colangelo, la candidatura di Enzo Lattuca a presidente della Provincia di... Provincia di Pavia, il 21dicembre si elegge il presidente: Giovanni Palli super favorito per il bis