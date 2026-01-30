Madonna del fuoco si celebra la festa della candelora e la Giornata della vita consacrata

Questa mattina i religiosi della Diocesi si sono ritrovati in Cattedrale per la tradizionale preghiera davanti alla Madonna del Fuoco. L’evento si è svolto in occasione della festa della Candelora e della Giornata della vita consacrata, con i fedeli che hanno partecipato numerosi. La cerimonia ha visto momenti di raccoglimento e devozione, in un clima di semplicità e fede.

Lunedì 2 febbraio i religiosi della Diocesi andranno in preghiera in Cattedrale davanti alla Madonna del Fuoco, in occasione della Giornata della vita consacrata. Alle 17.30 è in programma la benedizione delle candele, rito tradizionale di questo giorno che dà il nome alla festa, la “candelora” e.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

