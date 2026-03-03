‘Amici dei musei e monumenti ferraresi’ ciclo di conferenze dedicato ai linguaggi dell’arte

L’associazione ‘Amici dei musei e monumenti ferraresi’ ha annunciato un ciclo di tre conferenze che si terranno ogni giovedì alle 17 nella Sala Rossetti di Palazzo dei Diamanti. Le sessioni saranno incentrate sui diversi linguaggi dell’arte, tra cui cinema, musica e teatro, offrendo un approfondimento su ciascuna di queste discipline.

L'associazione 'Amici dei musei e monumenti ferraresi' proporrà, il giovedì alle 17 nella Sala Rossetti di Palazzo dei Diamanti, un ciclo multidisciplinare di tre conferenze dedicato ai linguaggi dell'arte: cinema, musica e teatro. Il primo appuntamento sarà nella giornata del 5 con Maurizio Villani, vicepresidente dell'associazione e presidente del Cineclub Fedic Ferrara, che interverrà sul tema 'I linguaggi del cinema'. Il 19 toccherà a Daniele Palma, docente a contratto di Musiche Contemporanee presso l'Università degli studi di Ferrara, che parlerà di 'Musiche tra Ottocento e Novecento'.

