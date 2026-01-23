L’asse tra Italia e Germania può dare consistenza a un nuovo progetto europeo

L’asse tra Italia e Germania rappresenta un’opportunità per rafforzare la coesione e lo sviluppo di nuovi progetti europei. Una collaborazione stabile tra i due paesi può favorire iniziative condivise, stimolando crescita e innovazione nel contesto comunitario. Per approfondimenti senza paywall, iscriviti gratuitamente alla newsletter

L'asse buono tra Italia e Germania (condito dai recentissimi abbracci a Tokyo) può servire a dare consistenza a un nuovo progetto europeo. La Francia che si mette di traverso all'accordo sul Mercosur e che quando è europeista lo fa sempre e solo partendo degli interessi francesi non potrebbe essere nella prima linea di questo rinnovamento europeo, anche per la debolezza politica di Emmanuel Macron. E allora sono i due paesi con le principali manifatture europee e con la maggiore forza produttiva a prendere la responsabilità della riorganizzazione europea.

