Nuova Suzuki Jimny 5 porte 2027 | finalmente in Europa?

La nuova Suzuki Jimny 5 porte del 2027 è pronta a fare il suo debutto in Europa, dove finora non è mai stata disponibile. La vettura, già presente in India e in altri mercati, potrebbe arrivare anche nel Vecchio Continente grazie alle recenti normative sulle emissioni. La casa giapponese sta valutando se portare questa versione più spaziosa nel mercato europeo.

La Suzuki Jimny 5 porte esiste già in India e in altri mercati, ma in Europa non è mai arrivata. Con le nuove normative sulle emissioni, Suzuki potrebbe finalmente portarla anche da noi. La volontà è quella di rilanciare il modello rendendolo appetibile anche per le famiglie in cerca di spazio. Ecco cosa si sa. Design: più spazio senza perdere il DNA. Passo allungato di 34 cm rispetto alla 3 porte. Spazio a bordo per 5 passeggeri comodi. Due porte in più per accedere al divano posteriore. Bagagliaio da 209 a circa 330 litri. Stesso look squadrato e iconico della Jimny classica. Rivisitazione della parte anteriore con gruppi ottici full LED. Motori: mild hybrid per le emissioni. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Suzuki Jimny 5 porte 2027: finalmente in Europa? Articoli correlati Nuova Fiat Campagnola 2027: rinasce insieme alla Suzuki Jimny?Al momento non ci sono piani ufficiali di Fiat per rilanciare la Campagnola grazie a una partnership con Suzuki su base nuova Jimny. Nuova Suzuki Jimny 2026: cosa sappiamo sul suo arrivo?Ecco tutte le ultime informazioni aggiornate al 2026 sulla Suzuki Jimny 2026 — inclusi aggiornamenti ufficiali, mercati internazionali,... Shock totale! NUOVA Suzuki Jimny 5 Porte 2026: il fuoristrada che CAMBIA TUTTO! Contenuti utili per approfondire Nuova Suzuki Jimny Temi più discussi: Dacia pronta a lanciare la sua 'Suzuki Jimny'? Ecco come potrebbe essere; I 5 migliori fuoristrada del 2026; Renault Bridger, svelato il nuovo SUV urbano: una Jimny francese per i mercati internazionali; Nuova Renault Bridger: e se arrivasse pure in Europa a marchio Dacia?. Suzuki Jimny: le prime FOTO UFFICIALI della nuova generazioneLa nuova Suzuki Jimny è stata svelata, con alcune immagini sul sito ufficiale globale della casa giapponese. Non ci sono novità dal punto di vista estetico, rispetto alle indiscrezioni, svelata anche ... motorionline.com Una nuova Jimny elettrica? Ecco cosa ne pensa il presidente di SuzukiSi parla spesso del possibile arrivo di una nuova Suzuki Jimny elettrica o quanto meno ibrida. Le speranze sono cresciute quando le immagini ufficiali delle silhouette delle future auto elettriche ... motorionline.com NUOVA SUZUKI JIMNY 1.5 102 CV ALLESTIMENTO TOP 4x4 ALL GRIP CON CAMBIO AUTOMATICO VETTURA DEL 2026 KM0! - facebook.com facebook