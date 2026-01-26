La Nuova Fiat Campagnola 2027 non ha ancora conferme ufficiali né dettagli sulla sua possibile collaborazione con Suzuki per sviluppare una nuova Jimny. Attualmente, non sono stati annunciati piani concreti da parte di Fiat riguardo al rilancio di questo modello. Restano quindi solo speculazioni, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte dei costruttori.

Al momento non ci sono piani ufficiali di Fiat per rilanciare la Campagnola grazie a una partnership con Suzuki su base nuova Jimny. La Fiat Campagnola è un storico fuoristrada prodotto da Fiat dal 1951 al 1987, ma oggi non figura nei progetti industriali annunciati dalla casa torinese. Situazione reale oggi. 1. Nessuna partnership Fiat–Suzuki ufficiale Al momento non c’è alcuna dichiarazione ufficiale di Fiat (o del gruppo Stellantis) che stia collaborando con Suzuki per rilanciare la Campagnola su base Jimny o altro veicolo. Tutti i rendering concept (come Campagnola X o Nuova Campagnola Trek ) sono interpretazioni grafiche o idee di designer indipendenti, non progetti in sviluppo da case madri. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat Campagnola 2027: rinasce insieme alla Suzuki Jimny?

Leggi anche: Nuova Suzuki Jimny 2026: arriva anche in versione pick-up?

Leggi anche: Nuova Suzuki Jimny 2026: ecco la versione camper

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

La Nuova Fiat 132: L'Eleganza Rinasce, La Qualità Trionfa. Preparatevi a riscoprire il piacere di viaggiare. La Nuova Fiat 132 non è solo un'auto: è una dichiarazione di stile, un'ode all'eleganza italiana, ridefinita per il ventunesimo secolo. Prendendo ispirazi - facebook.com facebook

Conferenza stampa di Stellantis volta per il lancio della nuova Fiat 500 Ibrida in Austria. Transizione tecnologica ed energetica dell’industria automobilistica e posizione di @Stellantis sul mercato austriaco protagonisti. Copyright foto: © Christian Hofer/Fot x.com