Dal Comune via libera al Palermo Fc | possono partire i lavori per far rinascere il campetto di piazza Magione

Il Comune ha dato il via libera per i lavori di ristrutturazione del campetto di calcetto di piazza Magione. Con una determina dirigenziale pubblicata ieri, l’amministrazione ha autorizzato ufficialmente l’inizio dei lavori. Ora si attende l’avvio delle operazioni per la riqualificazione del campo, che potranno così riprendere dopo i diversi mesi di attesa.

L'iniziativa fa parte di un progetto sociale della società rosanero. Nello spazio dove da bambini giocavano i giudici Falcone e Borsellino nel 2016 era stato inaugurato un rettangolo per il calcio a 5, piombato col tempo nel degrado. Adesso scatta la riqualificazione Passo avanti decisivo per rimettere a nuovo il campo di calcetto della Magione. Il Comune, con una determina dirigenziale pubblicata ieri (5 marzo 2026), ha infatti dato l'autorizzazione all'avvio dell'intervento. A occuparsene sarà il Palermo Fc, nell'ambito del progetto "Palermo in the community",il progetto sociale della società rosanero dedicato alla riqualificazione di aree della città attraverso la realizzazione di campi da calcio, per offrire ai giovani spazi sicuri dove poter sviluppare nuove opportunità di crescita.

Il campetto di calcio alla Magione, in piazza un'assemblea pubblica per discutere del suo futuroUn’assemblea pubblica per condividere aggiornamenti e prospettive sul futuro del campetto e dell’area ludico-sportiva della piazza.

Istituto medico toscano . Lavori pronti a partire. Si aspetta il via liberaLavori pronti a partire per il nuovo ospedale “convenzionato“ che sorgerà attiguo all’Istituto medico toscano.

Ecco quando dovrebbero iniziare i lavori per il nuovo Renzo Barbera

