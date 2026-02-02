Frana Contrada riapertura flash parziale della strada

La strada tra Contrada e Avellino riapre temporaneamente al traffico. Questa mattina è stata riaperta una corsia sulla SR88, che era stata chiusa a causa di una frana nelle ultime settimane. La riapertura è parziale e dura solo per qualche giorno, in attesa di ulteriori verifiche e lavori di sistemazione. Per ora, gli automobilisti possono percorrere la strada, ma bisogna fare attenzione alle eventuali segnalazioni e lavori in corso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Riapre al traffico la strada di collegamento tra Contrada e Avellino. Nella giornata di giovedì tornerà percorribile una sola corsia lungo la SR88, interessata da un movimento franoso nelle scorse settimane. Di pari passo, vanno avanti i lavori per il ripristino completo dell’arteria. L’impresa e i tecnici della Provincia sono già all’opera per l’installazione della segnaletica e degli impianti semaforici per regolare la circolazione. Il transito sarà consentito solo ai mezzi di peso non superiore alle 3,5 tonnellate e a senso unico alternato. “ È questa una prima importante tappa verso il ripristino completo della strad a – dichiara il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane –. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Frana Contrada, riapertura flash parziale della strada Approfondimenti su Contrada Avellino Val Brembana, subito i fondi per la frana a Clanezzo: «Riapertura della strada per fine gennaio» VIDEO | Frana Arenzano, sopralluogo di Rixi: "Fine febbraio per la riapertura della strada, poi via alla paramassi" Il viceministro Edoardo Rixi ha fatto un sopralluogo questa mattina ad Arenzano, dove domenica scorsa una frana ha bloccato la strada. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Contrada Avellino Frana di Contrada, Buonopane: Vogliamo mantenere gli impegni. Messa in sicurezza più complessa a MontevergineResta alta l'attenzione sulla frana che si è verificata sulla SP88. Il Presidente della Provincia Rino Buonopane rassicura sul completamento dei lavori, ma i ritardi in qualsiasi intervento pubblico s ... corriereirpinia.it Contrada, la strada frana ancora e il paese resta isolatoLa frana avanza, la strada tra Contrada e Avellino chiude completamente. La ex SR 88 è transennata in località Cretazzo, al confine con Bellizzi Irpino. Pesanti i disagi per i residenti della zona, ma ... ilmattino.it Non c’è frana o divieto che tenga. A dispetto dell’interdizione ai mezzi con massa superiore alle tre tonnellate e mezzo, lungo le arterie che bypassano lo smottamento lungo la sp 88 Tra Contrada ed Avellino continuano a transitare mezzi pesanti. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.