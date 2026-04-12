Nuova minaccia di Trump | L’Iran verrà fatto a pezzi e annuncia il blocco navale sullo stretto di Hormuz

Dopo il fallimento delle trattative di pace con l’Iran, l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’Iran sarà fatto a pezzi e ha annunciato l’attuazione di un blocco navale nello stretto di Hormuz. La comunicazione è stata fatta tramite social media, generando reazioni immediate da parte degli analisti e delle autorità internazionali. La decisione riguarda le navi che transitano in quella zona strategica, considerata cruciale per il traffico di petrolio.

L’incontro in Pakistan non ha avuto un esito positivo. Da Islamabad, i leader di Usa e Iran annunciano il mancato accordo, il conflitto prosegue. Si inasprisce la strategia politica di Donald Trump che, con un acceso messaggio sui social, annuncia l’intenzione di imporre un blocco navale a Hormuz e minaccia di far saltare le mine antiuomo presenti nello stretto. Nessun accordo tra Usa e Iran: il commento di Trump Blocco navale sullo stretto di Hormuz La minaccia sulle mine antiuomo Nessun accordo tra Usa e Iran: il commento di Trump Nella notte, il vicepresidente Usa J.D. Vance ha annunciato che “gli Stati Uniti non hanno raggiunto un accordo con l’Iran”.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Nuova minaccia di Trump: “L’Iran verrà fatto a pezzi” e annuncia il blocco navale sullo stretto di Hormuz Trump annuncia, blocco navale immediato dello stretto di HormuzDonald Trump ha annunciato su Truth il blocco "con effetto immediato" di tutte le navi da e per lo stretto di Hormuz dopo il fallimento dei negoziati... Medio Oriente, Trump annuncia il blocco navale immediato dello stretto di HormuzDonald Trump ha annunciato su Truth il blocco «con effetto immediato» di tutte le navi da e per lo stretto di Hormuz dopo il fallimento dei negoziati... Attacco all'Iran, Trump: Iraniani, prendete il controllo del vostro governo