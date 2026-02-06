Spalletti torna sotto accusa dopo la brutta serata dell’Atalanta, che ha battuto la Juve 3-0 in casa. La squadra di Allegri esce ai quarti di Coppa Italia senza offrire una buona prestazione. Dopo i complimenti, i bergamaschi hanno preso il sopravvento e hanno chiuso la partita senza troppi problemi. La Juve si lecca le ferite e si prepara a risalire la china.

Attacco frontale all’indomani dell’eliminazione dalla Coppa Italia Brutto risveglio per la Juve, ko 3-0 ieri sera in casa dell’Atalanta e fuori dalla Coppa Italia ai quarti. Il risultato è decisamente molto pesante rispetto a quello che si è visto in campo, ma i bianconeri – al di là dell’episodio del rigore – devono fare solo mea culpa per le tante occasioni create e non concretizzate. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Sotto accusa torna il mercato, quello estivo ma soprattutto quello di gennaio. Alla fine non è arrivato l’attaccante che voleva Spalletti, anche se Kolo Muani – il preferito del tecnico – probabilmente non sarebbe stato sufficiente per il salto di qualità. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, Spalletti torna sotto accusa: “Complimenti e poi perde 3-0”

Approfondimenti su Juve Atalanta

Luciano Spalletti si presenta in tv e non fa giri di parole.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

JUVENTUS-NAPOLI 3-0: SPALLETTI OSCURA CONTE

Ultime notizie su Juve Atalanta

Argomenti discussi: Spalletti: Poca qualità, partita sotto livello. Ma il Monaco è un brutto cliente; Juve, Spalletti e le basi per il futuro: ecco le richieste del tecnico alla dirigenza; Champions: Spalletti, 'Juve sotto livello, è mancata la qualità'; Spalletti dopo Monaco-Juventus: Siamo stati sotto livello. Rischio Osimhen ai playoff? Vanno affrontati tutti.

Juve travolta dall’Atalanta, la Dea vince 3-0 e va in semifinale di Coppa Italia: Palladino elimina SpallettiL' Atalanta batte la Juventus 3-0 e giocherà la semifinale di Coppa Italia 2025-2026. Una serata storica per la Dea, che soffre ma riesce a sfruttare al meglio tutte le occasioni a disposizione e ... fanpage.it

Juventus-Lazio: le probabili formazioniLa Juventus torna a giocare la Serie A e affronta uno dei suoi ex: Maurizio Sarri e la sua Lazio. Ecco le probabili formazioni di Juventus-Lazio. zipnews.it

Mirko Nicolino. . Luciano #Spalletti dopo #Atalanta-#Juve 3-0: "Siamo spappolati dal dispiacere, queste partite dicono chi sei" facebook

Un gran lavoro di #Spalletti che ha dato identità alla #Juve mascherando tanti difetti, specie il poco apporto dal mercato: Conceicao 26P 3G 1A (1536’) Zhegrova 17P 0G 0A (329’) Openda 27P 2G 0A (879’) David 33P 7G 5A (1625’) J. Mario 13P 0G 1A (373’) x.com