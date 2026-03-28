Il conflitto genitori-figli nell’era digitale l’analisi di Pellai

Un nuovo studio analizza il conflitto tra genitori e figli nell’epoca digitale, evidenziando come l’uso della tecnologia influenzi i rapporti familiari. Oltre a questo tema, l’indagine si estende su argomenti come la geopolitica dello spazio, la divulgazione scientifica e le grandi questioni della filosofia e della fisica, offrendo un quadro ampio e articolato di temi contemporanei.

Dalla genitorialità nell’era digitale alla geopolitica dello spazio, passando per la divulgazione scientifica fino alle grandi domande della filosofia e della fisica. La seconda edizione del festival ‘ Convergenze creative ’ – dal 1 al 4 aprile al Teatro Verdi di Montecatini Terme – affronterà le principali questioni della contemporaneità con uno sguardo multidisciplinare. Pellai: “Abitiamo un mondo complesso “. “Abitiamo un mondo complesso, che presenta molte sfide sia sul piano culturale che su quello esistenziale: avere una visione di ampio respiro è molto importante”, dice a LaSalute di LaPresse lo psicoterapeuta e ricercatore dell’Università di Milano Alberto Pellai. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Il conflitto genitori-figli nell’era digitale, l’analisi di Pellai Articoli correlati Leggi anche: Com'è cambiato (in peggio) il ruolo dei genitori nell'era digitale Educare nell’era digitale, un incontro per genitori al Parco della PaceUn’occasione per fermarsi e ripensare il tempo dell’educazione nell’epoca delle connessioni continue: è questo il cuore dell’incontro “Disconnettersi... Aggiornamenti e notizie su Il conflitto genitori figli nell'era... Gigi De Palo: «Da genitori ed educatori non esiste un percorso netto. Si educa facendo proposte, giocando la partita»Adolescence è un progetto promosso da Fondazione Oltre. Al centro della discussione il rapporto con i figli in un mondo che è sempre più spesso digitale e social ... vanityfair.it Com’è cambiato il ruolo del padre. Pellai: Serve un villaggio anche per fare un papàAlberto Pellai spiega come il ruolo del padre sia cambiato dagli anni ’70, passando dall’autorità al coinvolgimento affettivo e educativo. Al tema, raccogliendo anche alcune testimonianze sul ... corrierecesenate.it