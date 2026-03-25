Festival Convergenze Creative | quattro incontri gratuiti per orientarsi tra figli e futuro Si parte con le dipendenze digitali con Tamborini e Pellai

Da orizzontescuola.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 1 al 4 aprile si terrà al Teatro Verdi di Montecatini Terme la seconda edizione del Festival Convergenze Creative, promosso dal Comune. L'evento prevede quattro incontri gratuiti dedicati all'orientamento tra figli e futuro, con il primo focus sulle dipendenze digitali, a cura di esperti. L'iniziativa si svolge ogni sera alle ore 19.00.

Dal 1 al 4 aprile alle ore 19.00 torna al Teatro Verdi di Montecatini – organizzato dal Comune di Montecatini Terme – il Festival “Convergenze Creative” (II Edizione). Quattro serate di incontri gratuiti in cui si avvicenderanno sul Palco noti divulgatori e stimati professionisti esperti di educazione, salute, scienza e attualità – per aiutare le. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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