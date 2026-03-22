squadre confermate e formazioni complete in premier league dove guardare canali tv live streaming

2026-03-22 15:51:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Tottenham e Nottingham Forest hanno confermato le loro squadre titolari per l’incontro di Premier League domenica al Tottenham Hotspur Stadium. Il Forest è sopra il terzultimo West Ham con una superiorità di quattro gol, con gli Spurs un punto più avanti e alla ricerca della prima vittoria in campionato del 2026 al 13esimo tentativo. Gli Hammers faranno visita all’Aston Villa, quarta in classifica, domenica (14:15 GMT). 101GreatGoals.com contiene le notizie sulla formazione di Spurs vs Forest nella Premier League 202526, oltre a dettagli su come guardarla. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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