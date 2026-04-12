Massa aggredito da un gruppo di ragazzini ubriachi | Giacomo Bongiorni muore a 47 anni davanti al figlio di 11 Gli aveva chiesto di non lanciare bottiglie

Nella notte a Massa, Giacomo Bongiorni, di 47 anni, è stato aggredito da un gruppo di giovani ubriachi in piazza Felice Palma. Nonostante avesse chiesto loro di non lanciare bottiglie, è stato colpito e ha perso la vita davanti al figlio di 11 anni, che ha assistito alla scena. La polizia sta indagando sull’accaduto e sulla presenza dei minorenni coinvolti.

E' morto davanti al figlio di 11 anni che ha assistito alla scena. Giacomo Bongiorni è stato aggredito da un gruppo di persone la notte scorsa in piazza Felice Palma a Massa. La vittima, di 47 anni, è stata avvicinata da quattro-cinque persone durante l'aggressione sarebbe caduto battendo la testa ed è andato in arresto cardiaco. Sono intervenuti i sanitari del 118, intorno alle 1:25, e hanno praticato a lungo manovre rianimatorie sull'uomo ma alla fine non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Indagano i carabinieri. Cosa è successo Da quanto appreso, l'uomo stava trascorrendo il sabato sera in città, insieme ad alcuni familiari, compresi il cognato e il figlio di 11 anni, che ha assistito alla scena.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Massa, aggredito da un gruppo di ragazzini ubriachi: Giacomo Bongiorni muore a 47 anni davanti al figlio di 11. Gli aveva chiesto di non lanciare bottiglie Massa, 47enne aggredito in piazza da un gruppo di persone: muore davanti al figlio 11enneL’aggressione da parte di 4-5 persone e la caduta a terra fatale: così in pochi attimi un uomo di 47 anni è morto davanti al figlio undicenne. Leggi anche: Massa, aggredito in piazza cade e sbatte la testa: 47enne muore davanti al figlio di 11 anni