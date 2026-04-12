Nella notte scorsa, in piazza Felice Palma a Massa, un uomo di 47 anni è stato aggredito da un gruppo di ragazzi ubriachi. Nonostante avesse chiesto di non lanciare bottiglie, è stato colpito e ha perso la vita davanti al figlio di 11 anni, che ha assistito alla scena. L’intera vicenda si è conclusa con il decesso dell’uomo poco dopo l’aggressione.

È morto davanti al figlio di 11 anni che ha assistito alla scena. Giacomo Bongiorni è stato aggredito da un gruppo di persone la notte scorsa in piazza Felice Palma a Massa. La vittima, di 47 anni, è stata avvicinata da dieci ragazzini ubriachi e durante l'aggressione sarebbe caduto battendo la testa ed è andato in arresto cardiaco. Sono intervenuti i sanitari del 118, intorno alle 1:25, e hanno praticato a lungo manovre rianimatorie sull'uomo ma alla fine non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Indagano i carabinieri. Cosa è successo Da quanto appreso, l'uomo stava trascorrendo il sabato sera in città, insieme ad alcuni familiari, compresi il cognato e il figlio di 11 anni, che ha assistito alla scena.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Massa, aggredito da un gruppo di ragazzini ubriachi: Giacomo Bongiorni muore a 47 anni davanti al figlio di 11. Aveva chiesto non lanciare bottiglie

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Giacomo aggredito e ucciso davanti al figlio di 11 anni. Chi era la vittima dell’aggressione a MassaMassa, 12 aprile 2026 – Sarebbe intervenuto per impedire ad alcuni ragazzi di lanciare dei bicchieri contro una vetrina.

Aggredito da un gruppo di ragazzini ubriachi: Giacomo Bongiorni muore davanti al figlio di 11 anni