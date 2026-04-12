Non solo mare Ai lidi è tempo di terme

Da domani riaprono le Thermae Oasis - Terme di Comacchio di Lido delle Nazioni, segnando l'inizio della nuova stagione termale. È possibile prenotare trattamenti, percorsi termali e l’accesso al

Da domani riaprono le Thermae Oasis - Terme di Comacchio di Lido delle Nazioni e, con l’avvio della nuova stagione, sarà possibile prenotare trattamenti, percorsi termali e l’accesso al "Giardino del Benessere" attraverso il sito web e i canali ufficiali della struttura. In provincia di Ferrara torna così operativo un presidio dedicato al benessere e alla salute che si inserisce in un contesto particolare, quello del Parco del Delta del Po, e che rappresenta oggi l’unico centro termale attivo del territorio ferrarese, all’interno del Camping Village Tahiti, una struttura che raddoppia passando da 13 a 26 ettari di superficie occupata con un investimento di circa 30 milioni di euro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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