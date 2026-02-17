Il mare si ‘mangia’ i lidi l’allarme dei balneari | Erosione della spiaggia
Il mare ha eroso gran parte della spiaggia di Comacchio, mettendo a rischio le strutture balneari e le attività estive. I balneari segnalano che negli ultimi mesi la linea di riva si è spostata di diversi metri, lasciando i stabilimenti più vicini all'acqua e compromettendo il lavoro di tutta la stagione. La mareggiata di questa settimana ha accelerato il fenomeno, portando alla luce ancora più chiaramente i danni causati dall’erosione.
Comacchio in tempesta: l’erosione costiera minaccia l’estate e il futuro dei lidi ferraresi. La costa di Comacchio, in provincia di Ferrara, è sotto assedio. L’avanzata del mare sta erodendo rapidamente le spiagge, mettendo a rischio la stagione balneare e la sopravvivenza delle attività turistiche. Operatori del settore lanciano l’allarme, mentre esperti come l’urbanista Romeo Farinella dell’Università di Ferrara sottolineano come la situazione sia il risultato di una sottovalutazione dei rischi e di un cambiamento climatico in atto. Un allarme preesistente e finora inascoltato. La preoccupazione degli operatori balneari non è un allarme improvviso.🔗 Leggi su Ameve.eu
Il mare si ‘mangia’ i lidi, l’allarme dei balneari: “Erosione della spiaggia, stagione a rischio”
Il mare ha iniziato a erodere le spiagge di Comacchio, causando preoccupazione tra i balneari, che temono danni irreparabili ai loro stabilimenti.
Allarme erosione, il mare avanza e si ’mangia’ i lidi di Volano e Pomposa: video
Il mare avanza minacciando i lidi di Volano e Pomposa, dove le onde si sono fatte più aggressive e hanno già iniziato a erodere le spiagge, come mostrano i video girati dai residenti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Erosione, il mare si mangia il lido di Volano: Stabilimenti sospesi nel vuoto; Lidi ferraresi a rischio, l'allarme degli operatori: Restano pochi metri di spiaggia. In un paio d'anni sparirà del tutto; Il mare si mangia la strada fra Trapani e Pizzolungo, scatta la chiusura; Il mare avanza di 12 metri l'anno, Romea a rischio: Situazione drammatica anche per Casal Borsetti e Mandriole.
Erosione, il mare si mangia il lido di Volano: Stabilimenti sospesi nel vuotoComacchio, l’erosione strappa metri e metri di spiaggia. Duna collassata, l’acqua rischia di arrivare in paese. A rischio anche la Strada Statale 309 Romea. E’ l’allarme lanciato appena qualche gior ... ilrestodelcarlino.it
Il mare si mangia la strada fra Trapani e Pizzolungo, scatta la chiusuraPrima l’erosione costiera, lenta e inesorabile, adesso le mareggiate a fare danni su danni. Rischia di crollare un intero tratto di strada lungo la Provinciale 20, chiusa al transito nel percorso che ... msn.com
L'erosione costiera causata dal mare mosso e dalle alte maree, continua a erodere la spiaggia di Lido di Volano (FE). Questa la situazione stamattina. Foto Ursula Visconti. Emilia Romagna Meteo - facebook.com facebook
Il maltempo cancella uno dei tratti costieri più iconici del Salento: l'imponente l'arco dei faraglioni di Sant'Andrea, a Melendugno conosciuto anche come arco dell'amore, si è completamente sbriciolato in acqua. Il crollo sarebbe stato causato dalle mareggiat x.com