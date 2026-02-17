Il mare si ‘mangia’ i lidi l’allarme dei balneari | Erosione della spiaggia

Il mare ha eroso gran parte della spiaggia di Comacchio, mettendo a rischio le strutture balneari e le attività estive. I balneari segnalano che negli ultimi mesi la linea di riva si è spostata di diversi metri, lasciando i stabilimenti più vicini all'acqua e compromettendo il lavoro di tutta la stagione. La mareggiata di questa settimana ha accelerato il fenomeno, portando alla luce ancora più chiaramente i danni causati dall’erosione.

Comacchio in tempesta: l’erosione costiera minaccia l’estate e il futuro dei lidi ferraresi. La costa di Comacchio, in provincia di Ferrara, è sotto assedio. L’avanzata del mare sta erodendo rapidamente le spiagge, mettendo a rischio la stagione balneare e la sopravvivenza delle attività turistiche. Operatori del settore lanciano l’allarme, mentre esperti come l’urbanista Romeo Farinella dell’Università di Ferrara sottolineano come la situazione sia il risultato di una sottovalutazione dei rischi e di un cambiamento climatico in atto. Un allarme preesistente e finora inascoltato. La preoccupazione degli operatori balneari non è un allarme improvviso.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il mare ha iniziato a erodere le spiagge di Comacchio, causando preoccupazione tra i balneari, che temono danni irreparabili ai loro stabilimenti.

Il mare avanza minacciando i lidi di Volano e Pomposa, dove le onde si sono fatte più aggressive e hanno già iniziato a erodere le spiagge, come mostrano i video girati dai residenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.