Nella notte tra sabato e domenica a Massa, un uomo di 47 anni è stato aggredito da un gruppo di giovani mentre chiedeva di non lanciare bottiglie contro una vetrina. L'aggressione si è conclusa con la morte dell'uomo, davanti agli occhi del figlio di 11 anni e della compagna. La polizia ha avviato indagini per chiarire le dinamiche dell'accaduto.

Tragedia nella notte tra sabato e domenica a Massa (Toscana) dove un 47enne, Giacomo Bongiorni, è morto dopo essere stato aggredito in strada da un gruppo di persone sotto gli occhi del figlio di 11 anni e della compagna. Una decina di ragazzi, alcuni stranieri e altri italiani, di età compresa tra 16 e i 20 anni, sono stati condotti in caserma nel tardo pomeriggio di oggi. Le indagini sono condotte dai carabinieri. La ricostruzione. Secondo quanto si apprende da una nota diramata dall’azienda Usl Toscana Nord Ovest, il drammatico episodio si è verificato in piazza Felice Palma attorno all’una di notte. Qui il 47enne è stato accerchiato da alcune persone e picchiato, mentre la compagna ha messo in sicurezza il ragazzino.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chiede di non lanciare bottiglie contro una vetrina e viene aggredito da un branco di giovanissimi: muore davanti al figlio 11enne. "Lo hanno ucciso come animali"

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