Non lanciate bottiglie Poi la follia ucciso dal branco davanti al figlio di 11 anni

Durante la notte a Massa si sono verificati eventi violenti culminati in una tragedia: un uomo è stato ucciso davanti al figlio di 11 anni, nel corso di un confronto che ha coinvolto un gruppo di persone. La scena si è svolta in un contesto di tensione, con richiami a non lanciare bottiglie rivolti ai presenti prima dell’episodio fatale. La comunità locale si trova ora a fare i conti con quanto accaduto.

La notte di Massa si è trasformata in una tragedia improvvisa e devastante, lasciando sotto shock un’intera comunità. Una lite degenerata ha portato alla morte di un uomo di 47 anni, Giacomo Bongiorni, colpito durante un’aggressione avvenuta nel cuore della città. Un episodio che ha scosso profondamente i presenti e che ora è al centro delle indagini delle forze dell’ordine. >> Garlasco, la bomba di Roberta Bruzzone arriva ora: sono loro. “Chi ha tutto in mano” A rendere ancora più drammatica la vicenda è la presenza del figlio undicenne della vittima, costretto ad assistere alla scena senza poter fare nulla. Il bambino, sotto shock, è stato subito soccorso e accompagnato in ospedale, mentre i carabinieri hanno avviato i primi accertamenti per chiarire quanto accaduto e identificare i responsabili della brutale aggressione.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Massa, uomo aggredito e ucciso in piazza davanti al figlio di 11 anniTragedia nella notte a Massa, dove un uomo di 47 anni è morto dopo essere stato aggredito in piazza Felice Palma.

Massa, 47enne aggredito e ucciso nella notte davanti al figlio di 11 anniUn uomo è morto, nella notte tra sabato e domenica, in un'aggressione davanti agli occhi del figlio di 11 anni.