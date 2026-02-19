Stati Uniti pronti all’attacco contro l’Iran | Trump tra guerra e accordo

Gli Stati Uniti preparano un possibile attacco contro l’Iran a causa delle tensioni crescenti nella regione. La Casa Bianca ha inviato in Medio Oriente numerosi caccia di ultima generazione, oltre a droni e sistemi di difesa avanzati, per rafforzare la presenza militare. Le manovre sono state motivate dall’aumento di attività militari iraniane e dal sospetto di sviluppi nucleari. Un portavoce militare ha confermato che le truppe sono pronte a intervenire in caso di escalation. La situazione resta molto tesa e difficile da prevedere.

Gli Stati Uniti stanno concentrando in Medio Oriente l a più imponente potenza aerea dalla guerra in Iraq del 2003, inviando caccia di quinta generazione, velivoli da guerra elettronica, piattaforme di comando e controllo e sistemi di difesa aerea avanzati. È un accumulo che non passa inosservato e che segna un salto di qualità nella pressione esercitata su Teheran. Il presidente Donald Trump non ha ancora dato il via libera a un attacco, ma ha chiesto ai suoi consiglieri una gamma completa di opzioni, dal colpo mirato contro infrastrutture nucleari e missilistiche fino a u na campagna aerea su vasta scala capace di colpire i centri nevralgici del potere iraniano.