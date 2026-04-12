Non c’è accordo Vance annuncia fumata nera tra Usa e Iran

Il vicepresidente degli Stati Uniti ha dichiarato che i colloqui con l'Iran in corso a Islamabad non hanno portato a un accordo. La comunicazione è arrivata dopo che le trattative sono state considerate concluse senza risultati. Nessuna intesa è stata raggiunta tra le parti durante questa fase dei negoziati. La notizia è stata diffusa tramite un annuncio ufficiale.

(Adnkronos) – "Non abbiamo raggiunto un accordo". JD Vance, vicepresidente degli Stati Uniti, annuncia la fumata nera nei colloqui con l'Iran a Islamabad. Vance fa il punto dopo 21 ore di colloqui in Pakistan. "Abbiamo avuto discussioni sostanziali con gli iraniani. Ed è una buona notizia", dice oggi, all'alba di domenica 12 aprile, riferendosi al.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Usa-Iran, Vance annuncia fumata nera: “Non c’è accordo” Finale di Coppa, altra fumata nera. Non c’è accordo su data e sedeL’entusiasmo è alle stelle e lo si percepisce nitidamente in questi giorni: il primo posto raggiunto domenica scorsa in coabitazione con il Teramo ha...