Ecocardiografia e medicina sportiva Esperti a confronto

Questa sera a Ferrara si svolge un evento dedicato all’ecocardiografia e alla medicina sportiva. Esperti di cardiologia e medici sportivi si incontrano per confrontarsi sui temi più recenti e condividere esperienze pratiche. La città si trasforma nel centro di un dibattito importante, che coinvolge professionisti pronti a spiegare come le nuove tecniche possano aiutare atleti e sportivi a monitorare meglio la salute del cuore. L’appuntamento, aperto anche al pubblico, punta a chiarire dubbi e a favorire un confronto diretto tra specialisti.

Ferrara diventa per un pomeriggio il punto di riferimento regionale per il dialogo tra Cardiologia e Medicina dello sport. Oggi, a partire dalle 14, all’ospedale di Cona si terrà il congresso dal titolo ‘Il ruolo dell’ ecocardiografia nello sport’, un appuntamento dedicato a un tema sempre più centrale nella tutela della salute di sportivi e pazienti cardiopatici. L’evento è organizzato dall’Unità operativa di Cardiologia e promosso da Rita Pavasini ed Elisabetta Tonet, insieme al direttore della struttura, Gabriele Guardigli, e vedrà la partecipazione di professionisti provenienti dalle Cardiologie di tutta l’ Emilia-Romagna, oltre a specialisti della Medicina dello Sport. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ecocardiografia e medicina sportiva. Esperti a confronto Approfondimenti su Ferrara Cardiologia Medicina: esperti internazionali a confronto sulle diverticoliti acute complicate ‘Nascere nel Futuro: tra genetica, ambiente e diritti’, ad Ancona confronto fra esperti di medicina e diritto Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Ferrara Cardiologia Argomenti discussi: ECOCARDIOGRAFIA E SPORT, A FERRARA IL CONFRONTO TRA SPECIALISTI REGIONALI. Ecocardiografia e medicina sportiva. Esperti a confrontoFerrara diventa per un pomeriggio il punto di riferimento regionale per il dialogo tra Cardiologia e Medicina dello sport. Oggi, a partire dalle 14, all’ospedale di Cona si terrà il congresso dal tito ... ilrestodelcarlino.it Habilita Sport Medicine: un anno tra prevenzione, training e recupero atleticoIl centro di medicina sportiva e riabilitazione alla New Balance Arena compie un anno: un’équipe multidisciplinare e tecnologie avanzate per seguire atleti e appassionati dalla valutazione al rientro ... ecodibergamo.it Elettrocardiogramma: la lunga storia di un esame che ha cambiato la medicina - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.