Nettuno shock in condominio | scoperto il cadavere di un 75enne in putrefazione

A Nettuno, i carabinieri sono intervenuti all’interno di un condominio dopo aver trovato il corpo di un uomo di 75 anni in stato di decomposizione. La scoperta ha svelato che il decesso risaliva a più di un mese fa. La polizia sta indagando sulle cause della morte e sulle circostanze che hanno portato alla permanenza del corpo all’interno dell’appartamento.

Nettuno – Una scoperta macabra ha scosso la tranquillità di un condominio a Nettuno, dove l’intervento dei carabinieri ha messo fine a un mistero che durava da oltre un mese. All’interno di una cantina dello stabile, i militari hanno rinvenuto il cadavere di un uomo di 75 anni in avanzato stato di putrefazione. La tragedia, consumatasi nel silenzio e nell’indifferenza delle pareti domestiche, è emersa solo quando l’aria è diventata irrespirabile per i residenti, costringendo le forze dell’ordine a forzare l’ingresso nei locali interrati. L’allarme dei residenti e il cattivo odore. La vicenda ha avuto inizio diverse settimane fa, quando una signora residente nel palazzo aveva iniziato ad avvertire una puzza persistente e nauseabonda.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Garlasco, "Stasi ha scoperto il cadavere di Chiara Poggi sotto minaccia"" Alberto Stasi ha dichiarato di aver scoperto il cadavere di Chiara Poggi sotto minaccia".

Macabro ritrovamento nel casolare: scoperto il cadavere di un uomo morto carbonizzatoFucecchio (Firenze), 6 aprile 2026 – Macabro ritrovamento questa mattina, lunedì 6 aprile, in un casolare abbandonato alla periferia di Fucecchio, in...