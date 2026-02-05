garlasco stasi ha scoperto il cadavere di chiara poggi sotto minaccia

Alberto Stasi ha raccontato di aver trovato il cadavere di Chiara Poggi sotto minaccia. Lo ha detto l’avvocato Massimo Lovati, che fino a poco tempo fa difendeva Andrea Sempio, accusato di aver partecipato all’omicidio. La Procura di Pavia indaga ancora sul caso, che risale al 13 agosto 2007, quando la ragazza venne uccisa nella villetta di via Pascoli a Garlasco.

Alberto Stasi ha dichiarato di aver scoperto il cadavere di Chiara Poggi sotto minaccia". Lo ha affermato Massimo Lovati, fino a pochi mesi fa avvocato difensore di Andrea Sempio, indagato dalla Procura di Pavia con l'accusa di concorso in omicidio di Chiara avvenuto la mattina del 13 agosto del 2007 nella villetta in cui la ragazza viveva con la famiglia in via Pascoli a Garlasco. Per quel delitto è stato condannato a 16 anni di carcere in via definitiva Alberto Stasi, fidanzato di Chiara. Secondo Lovati, noto per i suoi "sogni" e per le esternazioni spesso bizzarre, il colpevole non è Sempio, ma nemmeno l'ex studente della Bocconi Stasi.

Oggi in aula si svolge l’incidente probatorio nel procedimento sul delitto di Garlasco, con la genetista Denise Albani che rivela dettagli sorprendenti, tra cui almeno tre tracce di DNA maschile sotto le unghie di Chiara Poggi.

Oggi a Garlasco si è tenuto l’ultimo incidente probatorio nel processo per l’omicidio di Chiara Poggi, con il focus sull’analisi del DNA maschile sotto le unghie.

