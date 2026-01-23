Odore nauseabondo in classe | evacuata la scuola media

Oggi, alla scuola media Pacinotti di via Cristoforis alla Stanga, studenti e insegnanti hanno segnalato un odore sgradevole nell’ambiente scolastico. L’episodio ha causato disagio tra i presenti e ha portato all’evacuazione temporanea dell’edificio. La scuola sta collaborando con le autorità per identificare le cause del fenomeno e garantire la sicurezza di tutti.

E' successo oggi 23 gennaio alle 15 all'istituto Pacinotti di via Cristoforis alla Stanga. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Una persona in ospedale per accertamenti. Non si esclude che qualcuno possa aver utilizzato uno spray urticante Altro pomeriggio di tensione in un istituto scolastico della provincia di Padova. Oggi 23 gennaio alle 15 alla scuola media Pacinotti di via Cristoforis alla Stanga alcuni studenti hanno iniziato a sentire un odore fastidioso con relativi fastidi alla gola e agli occhi. Il problema da isolato è diventato diffuso e anche in altre classi ci sono state segnalazioni analoghe.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Forte odore di gas all’Agraria, evacuata la scuolaUna forte perdita di gas ha causato l’evacuazione dell’Istituto Agraria di Ascoli, generando momenti di tensione tra studenti e personale. Schiuma bianca e odore nauseabondo: la segnalazione da Contrada SerretelleUn residente di Contrada Serretelle segnala la presenza di una schiuma bianca e di un odore sgradevole nell’area. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. La strada si è progressivamente trasformata in una discarica a cielo aperto, con spazzatura in parte in decomposizione che sprigiona un odore nauseabondo - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.