Torino 2006 | vent’anni dopo un bilancio di incompiute e sprechi sulle infrastrutture olimpiche La promessa tradita

Dopo quasi vent’anni, le infrastrutture olimpiche di Torino continuano a lasciare l’amaro in bocca. Molti dei progetti promessi non sono mai stati completati, e altri sono stati abbandonati. Le strutture costruite per le Olimpiadi sono rimaste in gran parte inutilizzate o in stato di degrado. La promessa di un rilancio economico e urbanistico si è rivelata in gran parte fallita. La città si ritrova con un’eredità di incompiute e sprechi che ancora pesa sul bilancio e sull’immagine.

Le Olimpiadi di Torino 2006: un'eredità di incompiute e sprechi a quasi vent'anni dalla manifestazione. Quasi vent'anni dopo il clamore e le celebrazioni delle Olimpiadi invernali di Torino 2006, un bilancio amaro emerge: molte delle opere infrastrutturali realizzate in vista della manifestazione sportiva giacciono incompiute, sottoutilizzate o addirittura abbandonate, segnando un fallimento nella pianificazione e gestione delle risorse pubbliche. La cronaca odierna, 7 febbraio 2026, riporta all'attenzione pubblica una questione che ciclicamente torna a galla, sollevando interrogativi sulla lungimiranza degli investimenti e sull'efficacia dei controlli.

