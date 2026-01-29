Sgomberato il centro sociale ZK dopo più di vent'anni di occupazione | polizia e blindati sul posto

All’alba, la polizia ha fatto irruzione in via Epaminonda a Roma e ha sgomberato il centro sociale ZK, occupato da oltre vent’anni. Sul posto, diverse camionette e agenti in tenuta antisommossa. Gli attivisti si sono radunati davanti all’ingresso, cercando di resistere, ma alla fine sono stati spinti via. La zona è rimasta sotto stretta sorveglianza, mentre gli agenti hanno portato via materiali e attrezzature del centro. È stato un intervento deciso dopo anni di occupazioni e proteste.

All’alba la polizia ha iniziato lo sgombero dello spazio occupato ZK in via Epaminonda a Roma. Attivisti in presidio per difendere il centro sociale attivo dal 2002.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Centro Sociale ZK Sgomberato il centro sociale Askatasuna dopo l'assalto a "La Stampa". Tensione tra polizia... Nella città di Torino, il centro sociale Askatasuna è stato sgomberato in seguito all'assalto a Torino, sgomberato il centro sociale Askatasuna. Blitz della polizia dopo l'assalto a La Stampa. Piantedosi: «Segnale dello Stato» Le autorità tornano a fare pressione su Askatasuna, dopo l’assalto a La Stampa e le tensioni crescenti. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Centro Sociale ZK Argomenti discussi: Il Leoncavallo non si trasferirà più in via San Dionigi; Il trasferimento del Leoncavallo in via San Dionigi è saltato e adesso non si sa che ne sarà del centro sociale; Cancellato il patto con Askatasuna: Finalmente Lo Russo si è accorto che non è un bene comune; Occupato palazzo Nuovo. Sgomberato il centro sociale ZK dopo più di vent’anni di occupazione: polizia e blindati sul postoAll’alba la polizia ha iniziato lo sgombero dello spazio occupato ZK in via Epaminonda a Roma. Attivisti in presidio per difendere il centro sociale attivo dal 2002. fanpage.it A Roma sgombero del ZKSquat occupato. Insorgono gli antagonisti: Ci vuole la lotta armataIl centro sociale di Ostia Antica era occupato da quasi 24 anni e ospitava soprattutto concerti di musica punk, hardcore e chiptune ... ilgiornale.it Il 18 dicembre è stato sgomberato il centro sociale Askatasuna a Torino. Un'operazione di polizia che continua ancora oggi, con controlli, posti di blocco che stanno militarizzando la vita del quartiere Vanchiglia. E' di ieri la notizia, sempre a Torino, di 13 m - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.