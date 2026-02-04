In bilico i negoziati Usa-Iran saltano i colloqui di venerdì Trump | Khamenei dovrebbe essere molto preoccupato

I negoziati tra Stati Uniti e Iran sono in bilico. I colloqui di venerdì sono saltati all’ultimo momento, perché Washington ha rifiutato le ultime richieste di Teheran. L’incontro tra l’inviato Usa, Steve Witkoff, e il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, non si è più tenuto. Trump ha commentato che Khamenei dovrebbe essere molto preoccupato. La situazione resta tesa e senza una soluzione immediata all’orizzonte.

I colloqui tra Stati Uniti e Iran rischiano di fallire prima ancora di cominciare. Washington, secondo fonti statunitensi ad Axios, avrebbe infatti respinto le ultime richieste di Teheran, facendo saltare l’incontro previsto per venerdì tra l’inviato Usa, Steve Witkoff, e il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi. E a rendere ancora più teso il clima sono le parole di Donald Trump che avverte la guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei: “Direi che dovrebbe essere molto preoccupato “, ha detto il presidente Usa in un’intervista a Nbc News. I negoziati, nati per scongiurare un nuovo attacco americano contro il regime, sono pertanto in bilico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - In bilico i negoziati Usa-Iran, saltano i colloqui di venerdì. Trump: “Khamenei dovrebbe essere molto preoccupato” Approfondimenti su Us Iran Negoziati Usa-Iran in bilico, saltano i colloqui di venerdì: "Posizioni troppo distanti" I colloqui tra Stati Uniti e Iran sono saltati all’ultimo minuto. "Dovrebbe essere molto preoccupato". La minaccia di Trump a Khamenei Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Guerra Usa-Iran alle porte Trump minaccia attacco armato. Iran: Reagiremo come mai prima Ultime notizie su Us Iran Argomenti discussi: Trump minaccia l'Iran: Massiccia ‘armada’ contro di voi. Teheran: Reagiremo come non mai; La Federazione Russa sta attualmente parlando di negoziati con Zelensky a Mosca; Tornano le bombe sulle centrali elettriche Putin lascia l’Ucraina in blackout e mette pressione a Zelensky in vista dei negoziati ad Abu Dhabi. Negoziati USA-Iran in bilico, saltano i colloqui di venerdì: Posizioni troppo distanti«Il divario tra le parti è troppo ampio e non può essere colmato», ha spiegato un funzionario israeliano a Ynet, al termine di una giornata di incertezze sul formato dei negoziati, sui temi da affront ... msn.com Iran-Usa, trattative sempre più in bilico: «Divari incolmabili»Teheran si dice pronta a cedere sul nucleare, ma Washington vuole parlare anche di missili e di terrorismo. E intanto c’è incertezza persino sulla sede dei colloqui ... editorialedomani.it Iran-Usa, Trump: «Khamenei ora dovrebbe preoccuparsi» facebook D'accordo su nulla. L'incontro tra Iran e Usa sta per saltare (di N. Boffa) x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.